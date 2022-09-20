مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف تبدأ من 5 - 50 مليونا

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليونا بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ ملايين وذلك بعد استكمال اجراءات المنح كافة وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .

واضاف البيان ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.