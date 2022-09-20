سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف تبدأ من 5 - 50 مليونا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-20T05:07:46+0000
مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف تبدأ من 5 - 50 مليونا

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليونا بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ ملايين وذلك بعد استكمال اجراءات المنح كافة وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .

واضاف البيان ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

related

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 5 - 50 مليون دينار

Date: 2022-08-02 07:11:04
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 5 - 50 مليون دينار

من 5 - 25 مليونا .. مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف للمتقاعدين

Date: 2022-09-04 06:07:12
من 5 - 25 مليونا .. مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف للمتقاعدين

الرافدين يعلن اطلاق سلف الموظفين مطلع العام المقبل

Date: 2020-12-06 05:25:43
الرافدين يعلن اطلاق سلف الموظفين مطلع العام المقبل

الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف

Date: 2022-01-01 06:10:06
الرافدين: دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية من اولويات عمل المصرف

شمول منتسبي الدفاع العراقية بالسلف والقروض

Date: 2020-09-12 06:06:07
شمول منتسبي الدفاع العراقية بالسلف والقروض

الرافدين يباشر بتوطين رواتب منتسبي الدفاع وشمولهم بالسلف والقروض

Date: 2021-02-23 07:03:07
الرافدين يباشر بتوطين رواتب منتسبي الدفاع وشمولهم بالسلف والقروض

مصرف الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية

Date: 2021-03-29 09:22:32
مصرف الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية

سلف للمتقاعدين في عموم العراق "بغض النظر عن اولياتهم"

Date: 2022-07-25 06:15:37
سلف للمتقاعدين في عموم العراق "بغض النظر عن اولياتهم"