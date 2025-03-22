مصرف الرافدين يطلق نظام مراقبة دولي للحركات المالية اليومية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم السبت، إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) لتعزيز النزاهة المالية.

وذكر الصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إطلاق هذا النظام، جاء بالشراكة مع أفضل المؤسسات العالمية والدولية، وسيتم في 6 فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، على أن يتم شمول باقي الفروع تباعاً.

وأضاف البيان، أن "هذا الإنجاز يأتي كجزء من التزام المصرف بتنفيذ المعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو متطلب أساسي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا".

وأوضح، أن "النظام الجديد يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يساهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كما يوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثال الكامل للوائح الدولية".

وتابع البيان، أن "هذا التحول يمثل نقلة نوعية، حيث يواكب أحدث التقنيات المصرفية العالمية، ويعزز الشفافية، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتدقيق، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي".