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مصرف الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين لموظفي العقود والحشد الشعبي (تحديث)

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-10T06:29:28+0000
مصرف الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين لموظفي العقود والحشد الشعبي (تحديث)

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاحد عن اطلاق سلفة 10 مليون لقوات لحشد الشعبي .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر منح سلفة 5 ملايين و 10 ملايين الى الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا .

واشار الى ان التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا وعلى الملاك الدائم او كفيلين من منتسبي الحشد الشعبي . منوها الى ان مدة السلفة 5 سنوات ونسبة الفائدة 5 بالمئة .

وفي بيان ثان اعلن المصرف ذاته اطلاق سلفة 10 مليون دينار لموظفي العقود في دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين حصرا .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر منح سلفة 5 مليون و 10 مليون دينار لموظفي العقود الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين .

كما نوه الى ان التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل موظف مدني من موظفي الدولة موطن راتبه على المصرف حصرا او كفيلين من موظفي العقود .

وأضاف المصرف في بيانه ان مدة السلفة 5 سنوات وبنسبة الفائدة 5 بالمئة.

إلى ذلك قرر مصرف الرافدين الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع .

وذكر المصرف في بيان انه تقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف 5 ملايين و 10 ملايين وبضمانة بطاقة الماستر كارد .

وقال أيضا ان ما زاد عن 10 مليون ولغاية 25 مليونا يكون بكفالة كفيل موظف واحد اما مازاد عن 25 مليونا لغاية 50 مليونا يكون بكفالة كفيلين موطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا على ان يغطي 50 بالمئة من راتب مبلغ القسط والفائدة .

وتابع البيان ان المصرف قرر قبولة كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض .

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