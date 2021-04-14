مصرف الرافدين يطلق السلف في 15 محافظة عراقية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الأربعاء عن قائمة فروعه المشمولة بالتقديم على السلف في بغداد والمحافظات .

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، منتسبي القوات الامنية والموظفين الى اتباع سياق التعليمات والية التقديم على السلفة، مشيرا الى ان الفروع المشمولة هي:

• فروع بغداد

( الفرع الرئيسي - فرع الحي العربي - فرع المعرفة - فرع القصر الابيض - فرع المصافي - فرع الخضراء - فرع المشتل - فرع براثا - فرع الخنساء - فرع حي العامل - فرع الباب الشرقي - فرع القدس - فرع الخلفاء )

• فروع بابل

( فرع بابل - فرع الجسر )

• فروع النجف

( فرع حي الامير - فرع السمنت )

• فروع كربلاء

( فرع الشهداء - فرع الهندية )

• فروع صلاح الدين

( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت )

• فروع الديوانية

( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن )

• فروع واسط

( فرع قرطبة - فرع المشروع )

• المثنى

(فرع المثنى )

• فروع ذي قار

( فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل - فرع الشطرة )

• فرع نينوى

(فرع شارع نينوى 112 )

• فروع الانبار

(فرع الانبار – فرع الفلوجة )

• فرع كركوك

(الفرع الرئيسي )

• فروع ديالى

( فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى )

• فروع البصرة

( فرع البصرة - فرع الصيادلة - فرع الاستقلال - فرع المدينة )

• فروع ميسان

( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان).