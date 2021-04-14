مصرف الرافدين يطلق السلف في 15 محافظة عراقية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الأربعاء عن قائمة فروعه المشمولة بالتقديم على السلف في بغداد والمحافظات .
ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، منتسبي القوات الامنية والموظفين الى اتباع سياق التعليمات والية التقديم على السلفة، مشيرا الى ان الفروع المشمولة هي:
• فروع بغداد
( الفرع الرئيسي - فرع الحي العربي - فرع المعرفة - فرع القصر الابيض - فرع المصافي - فرع الخضراء - فرع المشتل - فرع براثا - فرع الخنساء - فرع حي العامل - فرع الباب الشرقي - فرع القدس - فرع الخلفاء )
• فروع بابل
( فرع بابل - فرع الجسر )
• فروع النجف
( فرع حي الامير - فرع السمنت )
• فروع كربلاء
( فرع الشهداء - فرع الهندية )
• فروع صلاح الدين
( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت )
• فروع الديوانية
( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن )
• فروع واسط
( فرع قرطبة - فرع المشروع )
• المثنى
(فرع المثنى )
• فروع ذي قار
( فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل - فرع الشطرة )
• فرع نينوى
(فرع شارع نينوى 112 )
• فروع الانبار
(فرع الانبار – فرع الفلوجة )
• فرع كركوك
(الفرع الرئيسي )
• فروع ديالى
( فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى )
• فروع البصرة
( فرع البصرة - فرع الصيادلة - فرع الاستقلال - فرع المدينة )
• فروع ميسان
( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان).