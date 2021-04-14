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مصرف الرافدين يطلق السلف في 15 محافظة عراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-14T05:47:01+0000
مصرف الرافدين يطلق السلف في 15 محافظة عراقية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الأربعاء عن قائمة فروعه المشمولة بالتقديم على السلف في بغداد والمحافظات . 

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، منتسبي القوات الامنية والموظفين الى اتباع سياق التعليمات والية التقديم على السلفة، مشيرا الى ان الفروع المشمولة هي:

• فروع بغداد

( الفرع الرئيسي - فرع الحي العربي - فرع المعرفة -  فرع القصر الابيض - فرع المصافي - فرع الخضراء - فرع المشتل - فرع براثا - فرع الخنساء - فرع حي العامل - فرع الباب الشرقي - فرع القدس - فرع الخلفاء ) 

• فروع بابل 

( فرع بابل - فرع الجسر ) 

• فروع النجف 

( فرع حي الامير - فرع السمنت ) 

• فروع كربلاء 

( فرع الشهداء - فرع الهندية ) 

• فروع صلاح الدين 

( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت ) 

• فروع الديوانية

( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن ) 

• فروع واسط 

( فرع قرطبة - فرع المشروع ) 

• المثنى 

(فرع المثنى ) 

• فروع ذي قار 

( فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل  - فرع الشطرة )

• فرع نينوى 

(فرع شارع نينوى 112 ) 

• فروع الانبار 

(فرع الانبار – فرع الفلوجة ) 

• فرع كركوك

(الفرع الرئيسي ) 

• فروع ديالى 

( فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى  )

• فروع البصرة 

( فرع البصرة - فرع الصيادلة -  فرع الاستقلال - فرع المدينة ) 

• فروع ميسان 

( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان).

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