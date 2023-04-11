مصرف الرافدين يطلق الدفعة العاشرة من سلف الموظفين الـ25 مليون دينار الكترونياً

شفق نيوز/ أطلق مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، الدفعة العاشرة المخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون"، موضحا ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ودعا المصرف المستفيدين من تلك السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة"، مشيراً الى انه "يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".