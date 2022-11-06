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مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن نسبة الفوائد بمنح السلف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-06T05:14:54+0000
مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن نسبة الفوائد بمنح السلف

شفق نيوز/ أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توضيحاً حول ما تناولته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان "فوائد السلف تبلغ 5 بالمئة وهي ثابتة على اصل مبلغ السلفة وتكاد تكون مشابه ومعمول بها لدى العديد من المصارف".

وأضاف "أما المعلومات التي تحدثت عن نسب مئوية مرتفعة على السلف فهي معلومات غير صحيحة وليست دقيقة وان المصرف لديه قراءة لحساباته المالية التي اعتمدت في تحديد فوائد مبلغ السلفة وهي مغايرة عما تطرحه البعض في وسائل الاعلام وبإمكان من لديه الرغبة لمعرفة هذه النسب زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات والشروط الخاصة بذلك".

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