مصرف الرافدين يصدر توضيحا بخصوص بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد

شفق نيوز/ أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توضيحا بخصوص بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.

وقال المصرف في بيان مقتضب اليوم إنه: يكون تاريخ سفر المسافر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على نقد الدولار من منفذ مصرف الرافدين في المطار المذكور.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.