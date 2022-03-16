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مصرف الرافدين يشمل فئات جديدة من الموظفين والمتقاعدين بسلفة 25 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-16T07:40:15+0000
مصرف الرافدين يشمل فئات جديدة من الموظفين والمتقاعدين بسلفة 25 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الأربعاء شمول الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين كافة من الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة "ماستر كارد بسلفة 25 مليون دينار.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال وترويج معاملات الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وتزويدهم بالاستمارات الخاصة بمنح السلفة وانجازها بغض النظر عن وجود الحساب المصرفي لدائرة طالب السلفة في فرع معين دون اخر.

وشدد المصرف على فروعه بعدم رفض اي طلب يقدم من المشمولين بالسلفة بحجة حسابات دوائرهم مفتوحة لدى فرع اخر.

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