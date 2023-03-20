مصرف الرافدين يزف بشرى للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع

شفق نيوز / أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاثنين، إطلاق الدفعة الثالثة المخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوجبة الثالثة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع جرى منحها إلكترونياً، وتبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون".

وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلف تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر رسالة نصية تُعلمه بمنحه السلفة، وذلك بعد أن استكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي فيها".

ودعا مصرف الرافدين، المستفيدين من تلك السلفة، إلى "مراجعة فروع المصرف، أو منافذ الصرف لاستلام السلفة"، مشيراً إلى أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعاً وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين".