الرافدين يربط فروعه في اربعة منافذ حدودية بالنظام المصرفي الشامل

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، عن ربط فروعه في المنافذ الحدودية الأربعة وهي: (زرباطية- سفوان - عرعر - طريبيل) بالنظام المصرفي الشامل، وذلك "انسجاما مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات وخطوات الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية".

وأوضح المصرف في بيان اليوم، أن تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات سيتخذها لدعم أهداف البرنامج الحكومي، وإجراءات وزارة المالية، وهيئة الجمارك في أتمتة العمل الجمركي، وتسهيل عمل المخلصين الجمركيين، والتجار، واعتماد الأساليب والنظم الحديثة والسرعة والشفافية، واستخدام البرامج الالكترونية المتطورة وفق المعايير الدولية في تحديث استراتيجية العمل في المنافذ الحدودية وتعظيم الموارد غير النفطية للدولة.