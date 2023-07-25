مصرف الرافدين يحدد الفروع المشمولة بإيداع الدينار واستلام عملة الدولار للمسافرين

شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين الفروع المشمولة في بغداد لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "على المسافرين مراجعة الفروع لإيداع الدينار العراقي فيها واستلام الدولار في منفذ المطار حصرا قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من موعد تاريخ السفر".

وأشار إلى ان "الفروع المحددة هي ( ساحة الفردوس – المشتل – شارع فلسطين – باب المعظم – القدس – المعرفة – الأمانة العامة لمجلس الوزراء- المنصور – شارع المحيط)". واكد البيان على اعتماد المنصة الالكترونية في عملية بيع العملة للمسافر وبواقع 3000 دولار.