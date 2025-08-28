مصرف الرافدين يتيح خدمة خاصة جديدة للعملاء

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، وبالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية، يوم الخميس، إطلاق خدمة كشف الحساب لأغراض التأشيرات عبر بوابة "أور" للخدمات الحكومية.

وبحسب بيان للمصرف ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذه الخدمة تهدف إلى "تمكين العملاء من الحصول على كشف حساب مصرفي يوضح معاملاتهم المالية والتحقق من قدرتهم المالية عند التقديم على تأشيرات السفر، بما يتوافق مع متطلبات عدد من السفارات والجهات ذات العلاقة، وبصورة إلكترونية سهلة وسريعة تقلّل الحاجة إلى المراجعة المباشرة".

وأكد المصرف أن هذه الخدمة "متاحة للعملاء ممن لديهم حسابات جارية أو توفير أو ودائع وموطنّة رواتبهم لدى المصرف، مع ضرورة تزويد المستمسكات الثبوتية والبطاقة الوطنية وبطاقة الدفع الإلكتروني (ماستركارد)، إضافة إلى إدخال البيانات وتحميل الوثائق بدقة لاستكمال طلب التقديم بنجاح".

للتقديم (اضغط هنا).