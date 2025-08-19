مصرف الرافدين يباشر بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات

شفق نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية – الاصدارية الأولى، داعيا حاملي هذه السندات إلى مراجعة فروع المصرف كافة لتسلم مستحقاتهم.

ووفقا لبيان صادر عن المصرف، فإن هذه السندات الفئتين الآتيتين:

• سندات فئة (500,000) خمسمائة ألف دينار: بعائد سنوي قدره 6% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين.

• سندات فئة (1,000,000) مليون دينار: بعائد سنوي قدره 7.5% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات.