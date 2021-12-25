المباشرة بتسليم بطاقات "الماستر كارد" للعراقيين المتقاعدين المقيمين في عمان

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم السبت عن مباشرته بتسليم بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين المقيمين في العاصمة الأردنية عمان .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان وفدا يراسه مدير عام المصرف عبد الحسن جمال زار الأردن بمعية وفد من البنك المركزي العراقي واشرف على عملية اصدار بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمتقاعدين المقيمين في العاصمة الاردنية عمان .

واشار البيان الى ان الوفد التقى بعدد من المتقاعدين واستمع الى مشاكلهم واعرب عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة كافة للمتقاعدين في الاردن لحل مشاكلهم ولا سيما فيما يتعلق بتاخر رواتبهم.

بعد ذلك زار الوفد السفارة العراقية في الاردن وعقد اجتماعا مع السفير العراقي لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض صرف رواتب المتقاعدين والسعي لتقديم كل ما يمكن لتخفيف معاناة المتقاعدين.