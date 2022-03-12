مصرف الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف 25 و125 مليون دينار لشراء دار سكنية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، مساء السبت، عن مباشرته اعتبارا من يوم غد الأحد بترويج معاملات سلف الموظفين المشمولين بسلف وقروض شراء الدار السكنية.

ودعا المصرف في بيان اليوم، الموظفين المشمولين بسلفة ٢٥ مليون وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن إلى مراجعة فروعه يوم غد للتقديم وترويج معاملاتهم والحصول عليها.

وكان المصرف قد أطلق في السابع من شهر آذار/ مارس الجاري قروض سكنية تصل إلى 150 مليون دينار، للمواطنين والموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز الفرد ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.