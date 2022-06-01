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مصرف الرافدين للمتقاعدين: بإمكانم استلام رواتبكم أينما كنتم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T14:53:04+0000
مصرف الرافدين للمتقاعدين: بإمكانم استلام رواتبكم أينما كنتم

شفق نيوز/ أعلن  مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الاربعاء، عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة المالية الاتحادية، بمباشرة هيئة التقاعد العامة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران الجاري.

وبحسب آخر إحصائية لهيئة التقاعد العامة فإن أعداد الذين يتقاضون الراتب التقاعدي يصل إلى قرابة مليونين ونصف المليون شخص.

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