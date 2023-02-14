مصرف الرافدين: بيع الدولار في منفذ مطار بغداد بسعر 1320

شفق نيوز/ أكد مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، التزامه بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي في بيع الدولار مقابل الدينار بمطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان منفذ المصرف متواجد طيلة ايام الاسبوع وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين لبيع الدولار لهم وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320"، ديناراً للدولار الواحد.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.