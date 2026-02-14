مصرف الرافدين: إجمالي المنح المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 70 مليار دينار

شفق نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم السبت، أن اجمالي المبالغ الممنوحة ضمن مشروع "الريادة والتميز" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 70 مليار دينار عراقي.

جاء ذلك في بيان اليوم، أعلن فيه المكتب الاعلامي للمصرف، اطلاق الدفعة الـ 54 من المبادرة و بمبلغ إجمالي قدره 1،000،000،000 مليار دينار عراقي وبعدد 83 مستفيداً .

واكد المكتب أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، حيث أن عدد القيود الممولة بلغت 5284 مستفيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 67،941،000،000 مليار دينار عراقي.

وكانت مصادر مطلعة قد كشف، في يوم 22 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن مصرف الرافدين علق جميع السلف والقروض بإستثناء مبادرة "ريادة" التي تتبناها حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وأوضحت المصادر في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يراجعون فروع المصرف يتفاجؤون في إبلاغهم بعدم وجود خطة ائتمانية لهذا العام الأمر الذي أدى إلى إيقاف القروض المتنوعة كافة بما فيها قروض البناء والترميم وشراء الوحدات السكنية ودار سكن.

وأضافت أن، المصرف لم يفعّل لغاية الآن أي برامج تمويلية بديلة مما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب الاقتصار على مبادرة "ريادة" في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى القروض الإسكانية.

وتزايدت حيرة المواطنين العراقيين في الآونة الاخيرة بشأن سياسات مصرف الحكومي بعد تكثيفه العمل على مشروع مبادرة "ريادة"، وضخ مبالغ مالية ضخمة بشكل يومي مقابل استمرار إيقاف السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى منذ أشهر، وفقا للمصادر.

وأطلقت الحكومة العراقية مبادرة "ريادة" في مطلع آذار/مارس في العام 2023 لدعم الشباب من خلال تقديم قروض و مشاريع صغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وبدأت الفعاليات التدريبية للمبادرة في يوليو/ تموز 2023، فيما أُطلقت الدفعة الأولى من القروض في مارس/ آذار 2024، مسجلة مشاركة واسعة من الشباب العراقي.

وبلغ عدد المسجلين على المبادرة حتى آب/أغسطس الماضي قرابة 500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، وشارك أكثر من 90 ألفاً منهم في التدريب خلال 18 شهراً، فيما أكمل التدريب 48 ألف شخص، وتم تسليم 12 ألف قرض فعلياً، بمعدل إطلاق نحو مليار دينار أسبوعياً، ما أسفر عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل في مختلف نشاطات القطاعات التنموية الخاصة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.