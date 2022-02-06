مصرف الرافدين العراقي يعتزم افتتاح فرع له في القاهرة لدفع رواتب التقاعد لـ80 ألف مصري

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين العراقي، يوم الاحد، قرب افتتاح فرع له في العاصمة المصرية القاهرة بهدف دفع رواتب التقاعد لـ80 ألف مصري.

وقال مستشار وزير المالية ومدير عام المصرف عبد الحسن جمال في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعاملات البنكية للفرع توقفت بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري واقتصر العمل على تسليم مستحقات تقاعد 80 الف موظف مصري عملوا في العراق سابقا".

ولفت الى أن "المباحثات بين البلدين دعت الى ضرورة اعادة افتتاح الفرع لزيادة عدد العملاء اضافة الى حاجة آلاف الطلبة العراقيين هناك الى تعاملات مصرفية وإلى جانب تقديم الخدمة للجالية العراقية المقيمة في مصر".

واشار جمال، الى "رفع سقف رصيد المصرف الى 150 مليون دولار بحسب قانون البنك المركزي المصري".