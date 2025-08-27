مصرف التنمية الدولي يطلق أول فرع ذكي في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف التنمية الدولي، أحد أكبر المصارف الخاصة والرائدة في الخدمات والحلول المصرفية في العراق، يوم الأربعاء، عن إطلاق أول فرع ذكي من نوعه.

وبحسب بيان من المصرف ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الفرع الجديد "يتيح إنجاز المعاملات المصرفية بشكل كامل دون الحاجة إلى موظفين وعلى مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، في خطوة تعكس التزام المصرف بالتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي العراقي".

وذكر المصرف أن "الفرع الجديد يقع داخل مبنى الإدارة العامة لمصرف التنمية الدولي في شارع أبو نؤاس ببغداد، ليكون متاحاً لجميع العملاء كأول تجربة مصرفية رقمية متكاملة في البلاد".

وأشار إلى أن "الفرع الذكي يوفر لعملائه إنجاز مختلف لمعاملاتهم المصرفية خلال دقائق، سواءً للأفراد أو للشركات أو رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع المحتوى، وذلك عبر باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تشمل فتح الحسابات المصرفية والودائع، وسحب وإيداع الأموال".

"كما تشمل الخدمات إيداع الصكوك المصرفية وطلب إصدار دفاتر الصكوك، وطلب إصدار البطاقات المصرفية، وتحويل الأموال بين الحسابات فضلاً عن شراء أونصة الذهب، وطباعة كشوفات الحساب، وتسوية القروض، واستلام أرباح صنّاع المحتوى وغيرها من الخدمات المبتكرة"، بحسب البيان.

"كما يتيح الفرع للعملاء التحدث مباشرةً مع موظفي خدمة الزبائن بالصوت والصورة لضمان تجربة مصرفية أكثر تفاعلاً ومرونة والوقوف على احتياجات العملاء بشكل فوري"، وفقاً للبيان.

وذكر مدير دائرة التسويق في مصرف التنمية الدولي، وسام العامري، أن "إطلاق الفرع الذكي يعكس التزامنا بوضع عملائنا في صلب أولوياتنا من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام، تمكّنهم من إدارة احتياجاتهم المالية بكفاءة عالية وفي أي وقت، نحن نؤمن بأن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية بالعراق، وتعزز من مكانة مصرف التنمية الدولي كمصرف رائد في الابتكار والتحول الرقمي".

وجاء في البيان، أنه "بهذه الخطوة الريادية، يرسخ مصرف التنمية الدولي مكانته كأول مصرف عراقي يطلق فرعاً ذكياً، مواكباً للتطورات العالمية في القطاع المصرفي ومؤكداً التزامه بتقديم أفضل الحلول المالية لعملائه".