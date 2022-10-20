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مصرفان حكوميان يعلنان اطلاق قروض جديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-20T08:49:21+0000
مصرفان حكوميان يعلنان اطلاق قروض جديدة

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الخميس، عن فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة .

وأشار الى ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات، مشيرا ان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات.

إلى ذلك اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) ملايين دينار و(٥) ملايين لموظفي العقود.

ودعا المصرف في بيان المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها.

واكد المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون.

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