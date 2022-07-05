مصرفان حكوميان يطلقان وجبتين جديدتين من السلف لهذه الفئات

شفق نيوز/ اطلق مصرفا الرشيد والرافدين الحكوميين، اليوم الثلاثاء، وجبتين جديدتين من السلف تشمل الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية.

اعلن مصرف الرشيد، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) ملايين دينار و(٥) ملايين لموظفي العقود

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها".

واكد البيان ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

بدوره قال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان إنه"تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً بعد استكمال جميع إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف أن"التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".