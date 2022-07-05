سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرفان حكوميان يطلقان وجبتين جديدتين من السلف لهذه الفئات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-05T10:22:38+0000
مصرفان حكوميان يطلقان وجبتين جديدتين من السلف لهذه الفئات

شفق نيوز/ اطلق مصرفا الرشيد والرافدين الحكوميين، اليوم الثلاثاء، وجبتين جديدتين من السلف تشمل الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية.

اعلن مصرف الرشيد، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) ملايين دينار و(٥) ملايين لموظفي العقود

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها".

واكد البيان ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

بدوره قال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان إنه"تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً بعد استكمال جميع إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف أن"التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

related

وثيقة.. مصرف الرشيد يوقف ترويج سلف الماستر كارد نخيل

Date: 2020-11-16 19:02:24
وثيقة.. مصرف الرشيد يوقف ترويج سلف الماستر كارد نخيل

خمسة ملايين وخمسين مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والمنتسبين

Date: 2022-06-20 09:09:20
خمسة ملايين وخمسين مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والمنتسبين

تعليمات جديدة خاصة بسلف وقروض الموظف المعزول او المفصول في العراق

Date: 2021-05-10 09:07:54
تعليمات جديدة خاصة بسلف وقروض الموظف المعزول او المفصول في العراق

الرافدين يقرر شمول جرحى القوات المسلحة بالسلف

Date: 2022-05-11 08:13:50
الرافدين يقرر شمول جرحى القوات المسلحة بالسلف

الرشيد يزف نبأً سارا بشأن سلف الاساتذة في الجامعات والمعاهد الحكومية

Date: 2021-06-13 10:08:30
الرشيد يزف نبأً سارا بشأن سلف الاساتذة في الجامعات والمعاهد الحكومية

الرافدين: سلف موظفي العقود ١٠ ملايين وبتسديد ٥ سنوات

Date: 2022-06-27 11:27:48
الرافدين: سلف موظفي العقود ١٠ ملايين وبتسديد ٥ سنوات

الرافدين يعلن اطلاق سلف الموظفين مطلع العام المقبل

Date: 2020-12-06 05:25:43
الرافدين يعلن اطلاق سلف الموظفين مطلع العام المقبل

مصرف الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف 25 و125 مليون دينار لشراء دار سكنية

Date: 2022-03-12 19:01:33
مصرف الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف 25 و125 مليون دينار لشراء دار سكنية