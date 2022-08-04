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مصرفان حكوميان يطلقان سلفا ومنحا مالية جديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-04T11:47:31+0000
مصرفان حكوميان يطلقان سلفا ومنحا مالية جديدة

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الخميس، وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار الى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين، فضلا عن سلف العقود البالغة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار".

وأوضح أن "منح السلفة، يكون بعد استكمال اجراءات المنح كافة وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأكد البيان أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

في غضون ذلك اعلن مصرف الرشيد، عن اطلاق وجبة جديدة من منحة كردت كارد (٣) اضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية

وبين المكتب الاعلامي في بيان، ان المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين، منوها الى أن التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد.

واضاف البيان انه بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على (٣) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد.

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