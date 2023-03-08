مصدر يكشف سبب تعليق فروع مصرف الرشيد تزويد المسافرين بالدولار

شفق نيوز/ اعتبر مصدر مطلع، يوم الاربعاء، ان توقف مصرف الرشيد عن تسليم الدولار للمسافرين يُعد موقتاً، مبينا أن نفاد الكمية وراء ذلك.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "المصرف توقف عن توزيع الدولار من خلال فروعه المتواجدة في بغداد منذ ثلاثة أيام".

واضاف ان "التوقف يأتي نتيجة عدم تسلم الحصة المقررة للدولار من البنك المركزي بعد أن تم الانتهاء من توزيع الحصة السابقة بسقف زمني سريع"، مردفا بالقول، إن "كثرة المسافرين وعدم افتتاح مصرف الرافدين فروعه لبيع الدولار في هذه الفترة قد ادى الى حدوث زخم من قبل المسافرين على فروع مصرف الرشيد مما ادى الى نفاد الكمية".

كما أشار المصدر، إلى أن "التوقف يعد مؤقتا، وستُستأنف عملية بيع الدولار حال تسلم المصرف للحصة التالية المقررة إليه من البنك المركزي".

يذكر ان عددا من المسافرين اشتكوا من نفاد كمية بيع الدولار من فروع مصرف الرشيد مما أثار تساؤلات وإحراجا لدى البعض في وقت يستعدون للسفر خارج العراق.