مصدر يكشف سببين وراء تراجع أسعارالدولار في العراق

شفق نيوز/ عزا مصدر حكومي، اليوم الأحد، انخفاض أسعار الدولار في الأسواق المحلية إلى استمرار مبيعات البنك المركزي وقلة السفر في هذا الموسم من العام.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض أسعار الدولار في البورصة والاسواق المحلية يعود الى قلة الطلب عليه مقارنة بما هو معروض في أسواق البورصة"، مبينا أن " المتعاملين في الدولار يحاولون بين الحين والاخر رفع وخفض الاسعار لأغراض الربح الا انها تبقى محدودة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان " استمرار البنك ببيع الدولار النقدي في المزاد الذي يجريه يوميا ساهم في زيادة عرض الدولار في الاسواق المحلية، فضلا عن تزويد التجار بما يحتاجونه من الدولار لتغطية استيراداتهم من العملة الصعبة بأسعار اقل من السوق".

واشار المصدر الى ان "قلة السفر خلال هذه الايام من السنة هو عامل اخر في انخفاض اسعار الدولار"، مستدركا في الوقت نفسه ان "الاوضاع الامنية والشائعات لها تأثير كبير على اسعار الدولار".

يذكر ان اسعار الدولار انخفضت بشكل تدريجي بالأسواق العراقية لتصل هذه الاسعار في البورصة الرئيسية الى 147900 دينار لكل 100 دولار.