مصدر مصرفي يوضح أسباب تأخر صرف الرواتب في كركوك

شفق نيوز- كركوك

عزا مصدر مصرفي في كركوك، يوم الخميس، عن أسباب توقف صرف رواتب الموظفين إلى عدم توفر السيولة المالية في أغلب منافذ الصرف الإلكتروني "ATM"، وإغلاق المصارف الحكومية في المحافظة بسبب عطلة رأس السنة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "توقف الصرف جاء نتيجة إجراءات تنظيمية وفنية مرتبطة بالعطلة الرسمية، أدت إلى تعليق عمل بعض الفروع المصرفية مؤقتاً، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على عملية إطلاق الرواتب وصرفها للموظفين".

وأضاف أن "شح السيولة النقدية في منافذ الصرف الإلكتروني فاقم من معاناة المواطنين، خصوصاً مع تزايد الإقبال على سحب الرواتب في وقت واحد"، مؤكداً أن "الجهات المعنية تعمل على معالجة المشكلة وضخ السيولة تدريجياً خلال الفترة المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن "المصارف الحكومية تسعى إلى إعادة فتح فروعها واستئناف العمل بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، فور انتهاء عطلة رأس السنة واستكمال الإجراءات اللازمة".

وأكد أن الجهات المصرفية المعنية تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان عدم تكرار الأزمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وفي الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين تأخراً بسبب عدم توفر السيولة النقدية في المصارف الحكومية، بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين ومصرفيين.