مصدر: مصارف عراقية تبدأ بتعزيز حساباتها بالدرهم الإماراتي الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أنهى البنك المركزي العراقي، الترتيبات النهائية الخاصة بالاتفاقية مع مصرف ابو ظبي الاولى الإماراتي، وفق ما ذكره مصدر مصرفي، اليوم السبت.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه من المؤمل بدء التنفيذ الفعلي لعمليات التعزيز لحسابات المصارف العراقية بالدرهم الإماراتي خلال الأسبوع القادم، مبينا أن المرحلة الأولى من التعزيزات ستشمل خمسة مصارف اهلية عراقية.

وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يزيد عدد المصارف إلى الضعف بعد تقييم المرحلة الاولى من التنفيذ والتي قد تستمر لأسابيع قليلة.

وكشفت مصادر رسمية عراقية، يوم السبت 11 من شهر تشرين الثاني، عن اجتماعات مكثفة أجراها البنك المركزي مع الجانب الأمريكي في الإمارات أسفرت عن قرارات مهمة تخص التحويلات الخارجية وتعزيز أرصدة المصارف بالدولار.