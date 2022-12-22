مصدر: مصارف حكومية عراقية ما زالت تتنصل عن بيع الدولار

شفق نيوز/ صرّح مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن بعض المصارف الحكومية العراقية ما زالت تتنصل عن مسؤولياتها في بيع الدولار للسكان.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "بعض المصارف الحكومية مازالت حتى اللحظة لم تقم بالالتزام بتوصيات وإجراءات الحكومة والبنك المركزي الذي يقضي بفتح نافذة بيع العملة الاجنبية للمواطنين"، مبينا ان "هذه المصارف تتنصل عن مسؤولياتها بذلك ولم تعلن عن موافقتها، ولم تتخذ اجراءاتها بالبدء ببيع الدولار للمواطنين".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، ان "اجراءاتها روتينية بطيئة بهذا الأمر وبمرور الزمن تسعى لاستخدام عامل الوقت للتنصل عن الموضوع"، مؤكدا أن "بعض المصارف الحكومية ليس لديها تجربة بيع الدولار".

وكان البنك المركزي قد أطلق يوم 19 كانون الاول حزمة إجراءات للسيطرة على سعر صرف الدولار فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة) وغيرها.