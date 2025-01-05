مصدر: أزمة تأخر صرف الرواتب ستتكرر في العراق

شفق نيوز/ صرّح مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن تأخر صرف رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري بسبب نقص السيولة المالية النقدية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تأخر صرف رواتب المتقاعدين هو بسبب نقص السيولة المالية النقدية وقلة النقد"، مبينا ان "هذه الازمة ستكرر في الأشهر المقبلة بالنسبة للموظفين والمتقاعدين".

ورجح المصدر ان "يتم توزيع الرواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني خلال هذا الأسبوع ولحين توفر السيولة المالية".

وبعثت هيئة التقاعد العراقية، في وقت سابق من اليوم الأحد، رسالة اطمئنان للمتقاعدين المدنيين والعسكريين في البلاد، بأن رواتبهم مؤمنة بالكامل، وأن التأخير كان بسبب عطلة العام الجديد.

وكان مصدر في وزارة المالية العراقية قد رجح في نهاية العام 2024، تأخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني/يناير في العام 2025.

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز إنه من "المرجح تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين لكلا من المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني تزامنا مع عطلة رأس السنة الميلادية، وعدم تمويل المبالغ اللازمة بسبب نقص السيولة المالية".