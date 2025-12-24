مصدر: رواتب الموظفين والمتقاعدين لا تتأثر بالجرد السنوي للمصارف

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطّلع، يوم الأربعاء، أن عمليات الجرد والتطبيق السنوي التي تجريها المصارف الحكومية في نهاية كل عام، لن تؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إيقاف بعض الأنشطة المصرفية خلال هذه الفترة، يأتي في إطار إجراءات التطبيق السنوي التي تشمل تصفية الموقوفات وتهيئة الإحصائيات والبيانات المالية الختامية".

وأضاف أن "الرواتب تُصرف بشكل منتظم عبر الأنظمة الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني"، مبينا أن "بدء إجراءات الجرد السنوي تكون اعتباراً من 25 من الشهر الجاري، ويترافق مع إيقاف مؤقت لتقديم بعض الخدمات المصرفية على أن تُستأنف جميع الأنشطة مطلع العام المقبل وفق السياقات المعتمدة".

ولفت المصدر الى أن "التقاعد تجري مناقشات مع المصارف وذلك لمنع تكرار تأخر توزيع رواتب المتقاعدين في حال تزامن موعد الصرف مع العطل الرسمية".

وأكد المصدر أن "هذه الإجراءات روتينية ومتعارف عليها سنوياً، وتهدف إلى تنظيم العمل المالي والمحاسبي وضمان دقة البيانات، دون أن يترتب عليها أي تأثير على حقوق المستفيدين من الرواتب".