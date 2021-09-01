مصدر حكومي يكشف أسباب تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ عزا مصدر حكومي، يوم الاربعاء، انخفاض اسعار الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية الى قلة الطلب وارتفاع مبيعات البنك المركزي.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "انخفاض اسعار الدولار في البورصة والاسواق المحلية بشكل تدريجي يعود الى قلة الطلب وارتفاع مبيعات البنك المركزي"، مبينا ان "الانخفاض لن يكون اقل من الاسعار التي يبيع بها البنك المركزي والبالغة 146 الف دينار لكل 100 دولار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "ضعف نشاط الاسواق الرئيسية لبيع الجملة خلال هذه الايام قد انعكس على ضعف الطلب على شراء الدولار".

واشار الى ان "ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى اكثر 240 مليون دولار سبب آخر في انخفاض اسعار الدولار"، مستدركا في الوقت نفسه ان "المتعاملين بالدولار يحاولون بين الحين والاخر رفع وخفض الاسعار لأغراض الربح الا انها تبقى محدودة".

يذكر ان اسعار الدولار انخفضت بشكل تدريجي بالاسواق العراقية لتصل في البورصة الرئيسية إلى 147200 دينار لكل 100 دولار.