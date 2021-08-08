مصدر حكومي يفصح عن أسباب صعود الدولار بالأسواق العراقية

شفق نيوز/ أعتبر مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأحد، ان ارتفاع اسعار الدولار هو في نطاق محدود، مبينا ان العطل وتوقف مزاد البنك المركزي لبيع العملة الصعبة يؤثران عليه.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الارتفاع الذي نشهده خلال اليوم وأمس السبت هو في نطاق محدود ولن يتعدى سعر صرف الدولار أكثر من 1500 دينار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "العطل الرسمية من يوم الجمعة والسبت وما سيتبعها من عطلة ليوم الاثنين بمناسبة الأول من محرم أثرت على ارتفاع سعر الدولار لتوقف مزاد العملة الصعبة للبنك المركزي في هذه الايام"، مستدركا القول إن "التجار وأصحاب الصيرفة يستغلون مثل هذه الظروف لرفع الأسعار على الرغم من قلة الطلب ووفرة المعروض".

واشار المصدر الى ان "هذه الاسعار سرعان ما ستنخفض بمجرد مباشرة البنك بمزاده بشكل مستمر".

يذكر ان اسعار الدولار ارتفعت خلال اليومين أمام الدينار العراقي ليصل اليوم في البورصة الرئيسية إلى 147950 دينارا لكل 100 دولار.