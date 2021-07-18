مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

شفق نيوز/ عزا مصدر بالحكومة العراقية، يوم الاحد، ارتفاع الدولار خلال اليومين الماضيين الى توقف مزاد البنك المركزي.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية يعود الى عطلة الأسبوع التي تم الإعلان عنها الخاصة بعيد الاضحى"، مؤكدا أن "هذا الارتفاع يعتبر وقتيا".

وأضاف أن "التجار سيلجأون إلى السوق خلال هذه الأيام للحصول على الدولار لتغطية استيراداتهم وبالتالي سيرتفع الطلب على الدولار في ظل توقف مزاد البنك".

واشار المصدر الى ان " العراق لم يلجأ إلى تعويم عملته وبالتالي فإنه بمجرد عودة المزاد ستعود اسعار الدولار الى ما كانت عليه سابقا"، مؤكدا ان "البنك المركزي سيعمل حالياً للحفاظ على مستوى سعر الصرف الحالي لأطول فترة ممكنة".

ونوه المصدر الى ان "المصارف التي قامت بتقديم طلباتها للبنك لشراء الدولار يوم الخميس الماضي وسيتم تنفيذ هذه الطلبات بداية الأسبوع المقبل"، متوقعا "عدم ارتفاع الدولار بشكل كبير بالرغم من طول مدة العطلة الخاصة بعيد الفطر".

وعاودت أسعار صرف الدولار للارتفاع مرة أخرى خلال يوم امس السبت واليوم بشكل تدريجي بعد أن شهدت انخفاضا خلال الأسبوع الماضي.