مصدر حكومي يفسر عدم ارتفاع الدولار رغم توقف مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، أن عدم ارتفاع سعر الدولار الامريكي في السوق المحلية رغم توقف مزاد البنك المركزي العراقي خلال عطلة العيد يعود الى فارق السعر بين المعروض بالسوق والبنك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التجار لم يشتروا الدولار الامريكي من السوق المحلية الا بكميات قليلة بعد توقف البنك المركزي عن اجراء المزاد نتيجة عطلة العيد وايقاف الدوام لغاية 22 من الشهر الجاري، ما أدى إلى عدم ارتفاع اسعار الدولار خلال هذه الفترة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السبب وراء قلة شراء الدولار من السوق من قبل التجار هو وجود فارق في السعر بين ما هو معروض في السوق وبين سعر الدولار الذي يبيعه البنك في المزاد والذي يصل الى ثلاث نمرات ( 3 الاف دينار في كل 100 دولار)، اضافة الى ان التجار يتخوفون من أي قرارات مفاجئة قد تودي الى خفض سعر الدولار خلال هذه الفترة".

وأكد أن "البنك سيباشر بتنفيذ طلبات المصارف من الدولار ابتداء من الاسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة الرسمية"، مرجحاً "حصول تراجع طفيف في اسعار الدولار نتيجة قلة الطلب على الدولار مقارنة بما هو معروض منه".

ويقوم البنك المركزي ببيع الدولار عبر مشاركة المصارف في مزاده اليومي لتلبية طلبات التجار من العملة الصعبة لتغطية الاستيرادات من السلع والبضائع.