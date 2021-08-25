مصدر حكومي يحدد أسباب إنخفاض سعر صرف الدولار في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الاربعاء، ان انخفاض اسعار صرف الدولار سيكون محدودا، مبينا ان السعر يتأثر بالعرض والطلب.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الانخفاض التدريجي الذي يشهده السوق في هذه الأيام يعتبر محدودا ولا يتعدى نطاق الدولار الواحد"، مبينا أن "أسعار الدولار في الأسواق تتأثر حاليا بالعرض والطلب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى أسمه أن "الدولار لم يتم تعويمه في العراق وبالتالي فان تجار العملة والمتعاملين به لا يمكنهم رفع او خفض اسعار الدولار بشكل كبير في ظل استقرار السوق واستمرار البنك المركزي ببيع الدولار عبر المزاد بشكل يومي".

كما أشار المصدر إلى أن "أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير بأسعار صرف الدولار هو القرارات التي تتخذ بشأن تغيير سعر صرف الدولار، اضافة الى الاوضاع الامنية والسياسية وان كانت بشكل محدود ايضا".

يذكر ان اسعار الدولار امام الدينار العراقي انخفضت بشكل تدريجي خلال الأسبوع الحالي ليصل اليوم في البورصة الرئيسية 147400 دينار لكل 100 دولار.