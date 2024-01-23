مصدر حكومي: إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن شركات الدفع الإلكتروني باشرت بإصدار بطاقات لصغار التجار بسقف مالي يبلغ 100 ألف دولار شهرياً لأغراض الاستيراد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ 100 ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين".

وأضاف أن "الآلية الجديدة تتضمن تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج واطلاق بطاقة (التاجر)".

وأشار إلى أنه "تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ100 ألف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي".

وتابع المصدر "يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً".

وأكد على أن "تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي".

وختم بالقول إنه "يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي".