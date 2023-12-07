مصدر حكومي: شحنات من ملايين الدولارات تصل عبر مصرف إلى العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن وصول شحنات من ملايين الدولارات الى البلاد عبر المصرف العراقي للتجارة الـTBI.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شحنات من ملايين الدولارات قد وصلت من خلال المصرف ضمن خطته لاستيراد الدولار لتلبية طلبات زبائنه.

وأضاف أنه من المقرر وصول شحنات اخرى خلال الايام القليلة القادمة.

وقرر البنك المركزي العراقي، في شهر تشرين الثاني الماضي السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد وفق شروط.

وجاء في كتاب وجهه البنك المركزي العراقي الى المصارف المجازة وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على الطلبات الواردة إلـى البنك، ومـن اجـل تـوفير المرونة المطلوبة للمصارف العاملة في الـعـراق، تقرر السماح لكـم باستيراد النقد الأجنبـي مـن خارج العراق مع الالتزام بما يأتي :-

1- أن تكـون استخدامات المبالغ لإغراض تلبيـة طلبـات زبائنكم مـن الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصـوليا والأفراد العاملين صـالـح شركات أو مؤسسات أجنبية الذين تردهم حـوالات واردة من خارج العراق

2- تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب إدخالها مع تفاصيل الشحنة.

3- يكون إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصرا.

4- التـزامكم بتسجيل الأرقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بهـا وببيانات مستلميها لاحقاً.

5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها.

وأكد البنك المركزي العراقي استمراره بتوفير العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.