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مصدر: انحسار الغاز الإيراني يتسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء بمحافظات عراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-20T12:58:04+0000
مصدر: انحسار الغاز الإيراني يتسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء بمحافظات عراقية

شفق نيوز/ صرّح مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، بتراجع ساعات تجهيز الطاقة على شبكة المنظومة الوطنية في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد جراء انحسار الغاز الإيراني المورد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان انحسار الغاز الإيراني المورد للعراق خلال الساعات الـ24 الماضية تسبب بنقص الحمل على وحدات التوليد في محطات الإنتاج وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات.

وكان المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، قد أعلن مؤخرا أن العراق يدين بمبلغ قدره مليارا و600 مليون دولار إزاء استيراده الغاز من إيران، مبينا أنه يتعيّن على هذا البلد سداد دينه في مدة أقصاها شهر واحد.

وكان وزير الكهرباء عادل كريم قد شكا، يوم الثلاثاء الماضي، من قلة التمويل للوزارة مما اثر على مستوى إنتاج وتجهيز الطاقة في البلاد إضافة إلى تعرقل سداد ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد إلى العراق.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

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