مصدر: المالية لم تمول رواتب المتقاعدين

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع يوم الأحد، عن عدم تمويل رواتب المتقاعدين لشهر شباط، من قبل الجهات المعنية مبيناً أن صرف الرواتب ما زال بانتظار التخصيصات المالية اللازمة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن تأخر التمويل قد يؤدي إلى تأجيل صرف الرواتب وربما يأتي على غرار التأخير الذي شهدته رواتب الموظفين خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد تعاني من شحّ في السيولة المالية وانخفاض في موجوداتها النقدية فضلاً عن الإجراءات الروتينية والأساليب التقليدية الورقية المتبعة في العمل المصرفي.

ووفق المصدر، فإن عدم مواكبة التطور التكنولوجي وتأخر إدخال الأنظمة والتقنيات الحديثة في تلك المصارف أسهم في ضعف كفاءتها التشغيلية وانخفاض إيراداتها ما انعكس سلباً على قدرتها في تسهيل صرف المستحقات المالية للمواطنين.

وبحسب المصدر، فإن الجهات المختصة تبذل جهوداً لمعالجة الأزمة وتسريع إجراءات التمويل بما يضمن صرف رواتب المتقاعدين في أقرب وقت ممكن.