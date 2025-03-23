مصدر: المالية العراقية باشرت بتوزيع رواتب الموظفين ولم تعلن ذلك رسمياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، ان وزارة المالية باشرت بتوزيع رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر آذار/مارس الجاري، ولم تعلن ذلك بشكل رسمي، مشيرا الى ان هناك مطالبات بصرف رواتب المتقاعدين قبل العيد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان " وزارة المالية باشرت بتوزيع رواتب موظفي دوائر الدولة دون أن تعلن ذلك لغاية الآن بصورة رسمية"، مشيرا الى ان "اغلب الوزارات لم تتسلم لغاية الان الرواتب و بانتظار التمويل".

واضاف ان "هناك مطالبات من المتقاعدين لصرف رواتبهم لشهر نيسان/أبريل المقبل ايضا اسوة بالموظفين قبل حلول عيد الفطر، وايقاف استقطاع السلف والقروض منهم لهذا الشهر".

وتعلن وزارة المالية في كل شهر عن البدء بتوزيع رواتب الموظفين وفق جدول معد مسبقا يبدأ من 17 من كل شهر، فيما يتم توزيع رواتب المتقاعدين بداية كل شهر جديد.