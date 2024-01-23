مصدر: البنك المركزي العراقي يُجمِّد حسابات فلاي بغداد في ثلاثة مصارف رئيسية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن البنك المركزي العراقي باشر بتجميد حسابات شركة "فلاي بغداد" للنقل الجوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "البنك قام بتجميد حسابات الشركة في ثلاثة مصارف رئيسية استجابة لعقوبات الخزانة الأمريكية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، على لائحة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني "فيلق القدس" والمجموعات الوكيلة له في العراق، وسوريا، ولبنان.

وذكرت الخزانة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "شركة (فلاي بغداد) ولسنوات عدة، دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت أن "رحلات الشركة قامت بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقية".

وبحسب الخزانة الأمريكية، سلمت شركة "فلاي بغداد" لهذه الجماعات العاملة في سوريا مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ فتح وذو الفقار والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق AK-47 وRPG-7 وقنابل يدوية ورشاشات أخرى.