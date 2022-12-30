مصانع "أبو غريب" تعلن إنتاج ألبان بطاقة 15 طناً يومياً

شفق نيوز/ أعلنت مصانع ألبان "أبو غريب" التابعة إلى الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الجمعة، أن طاقتها الإنتاجية من الألبان تصل إلى 15 طناً يومياً.

وأوضـح مُدير مصانع ألبان "أبو غريب" عـادل سليمـان خليـل، في تصريح نشرته وزارة الصناعة اليوم، بأنَّ المصانع والقاعات الإنتاجية تشهد حركة عمل دؤوبة بإمكانيات ذاتية وجهود عراقية خالصة من الكوادر العاملة لديمومة الإنتاج ، مؤكداً السعيّ للمُحافظة على جودة المُنتجات وبما يليق بعلامتها وسُمعتها المُميزة.

ولفت إلى أنَّ الإنتاج يشمل مُنتجات الجبن المطبوخ بالعلب البلاستيكية واللبن بأنواعه الرائب وأبو الكشوة والشنينة إضافة إلى مُنتجات القشطة والزبد والدهن الحر وبطاقات تصل إلى ( 15 ) طناً يومياً ، مُبيناً بأنهُ قد تمَّ العمل على تأهيل وتشغيل الخطوط والمكائن الإنتاجية بالإمكانيات المُتاحة وتفعيل إنتاج الجبن المطبوخ بالعلب الزجاجية.

مدير الشركة أكد بذات الوقت أنَّ المساعي والجهود مُستمرة لضمان ديمومة حركة العمل والإنتاج في المصانع ورفد السوق المحلية بمُنتجات الألبان التي تحمل شعار صُنـع فـي العـراق .