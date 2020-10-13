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مصافٍ ومعملان يرفعون قيمة الانتاج في المنشآت العراقية لـ 7316 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-13T12:55:04+0000
مصافٍ ومعملان يرفعون قيمة الانتاج في المنشآت العراقية لـ 7316 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة الانتاج التراكمي في المنشآت الصناعية العراقية الى 7316 مليار دينار عام 2019.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "قيمة الانتاج التراكمي لعام 2019 في المنشات الصناعية الكبيرة ارتفع الى 7316 مليار دينار" ،مقارنة بالعام الذي سبقه الذي بلغ 6410 مليار دينار بارتفاع نسبته 14.1%".

واضاف ان "سبب الارتفاع هو عودة العمل في مصافي الشمال ومعمل نسيج الحلة ومعمل اسمنت كبيسة مما ادى الى زيادة قيمة الانتاج".

يذكر ان معظم المنشات الصناعية قد توقفت بعد عام 2003 نتيجة عمليات التخريب، فيما اقتصر على تشغيل المصانع المرتبطة بالنفط والبناء.

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