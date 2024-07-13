مصادر: محافظ البنك المركزي العراقي اجرى زيارة غير معلنة لواشنطن بشأن اليوان الصيني

شفق نيوز/ كشف مصادر مطلعة، يوم السبت، أن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق يجري زيارة غير معلنة رسميا الى الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث مع المسؤولين في واشنطن بشأن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في إيقاف تعامل بغداد باليوان الصيني.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن العلاق غادر الى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي للقاء المسؤولين في البنك الفيدرالي والخزانة الامريكية.

وأضافت، أن العلاق يبحث مع المسؤولين الأمريكيين قرار وقف تعامل العراق باليوان الصيني، مبينة أن محافظ البنك المركزي يبحث ايضا خلال زيارته الالتزامات المطلوبة بشأن المصارف العراقية المحرومة من التعامل الدولار.

وتأتي زيارة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق الى واشنطن بالتزامن مع قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار امام الدينار، وبعد مضي اكثر من شهرين على زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة.