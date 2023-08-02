مصادر: مجموعة "أوبك+" ماضية بسياستها النفطية الحالية دون تغيير

شفق نيوز/ أفادت مصادر في مجموعة "أوبك+"، يوم الأربعاء، بأن السياسة النفطية المعتمدة حالياً من قبل المجموعة لن تطرأ عليها تغييرات في اجتماع اللجنة الوزارية المزمع عقده يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المصادر قولها إن من غير المرجح أن تغير المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية، إذ تؤدي قلة الإمدادات ومتانة اتجاه الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، أي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في الرابع من آب/ أغسطس الجاري.

ومن الممكن أن تدعو اللجنة التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى اجتماع كامل لـ"أوبك+" إذا اقتضى الأمر.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع مع تجاوز خام برنت 85 دولاراً للبرميل مع انخفاض الإمدادات وزيادة الطلب على نحو فاق تأثير مخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة النمو الاقتصادي.

وقال محللون لـ"رويترز" في الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن تمدد السعودية الخفض الطوعي في الإنتاج لشهر آخر ليشمل أيلول/ سبتمبر المقبل.

وذكر بنك أستراليا الوطني في تقرير أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تعلن السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال اجتماع اللجنة يوم الجمعة المقبل.