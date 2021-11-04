مصادر تكشف نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+"

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة من داخل مجموعة "أوبك+"، مساء اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع المجموعة حول سوق النفط، وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الخبراء والمحللين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولهم، إن مجموعة "أوبك+" اتفقت على المضي في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل، الشهر الأخير من العام الحالي.

وجاءت النتائج التي كشفت عنها المصادر متوافقة مع توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى أن المجموعة ستستمر باستراتيجيتها الحالية، وطرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بتوقعات استمرار مجموعة "أوبك+" باستراتيجيتها الحالية، حيث صعد مزيج "برنت" 1.4%.