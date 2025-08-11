الكهرباء: زيادة الأحمال في كربلاء وبابل تسببت بانقطاع الطاقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، أن ارتفاع أحمال المنظومة بمحافظتي كربلاء وبابل، تسبب بانفصال خطي نقل الطاقة (مسيب – بابل 400 ك ف) وتعرض المنظومة للانطفاء التام.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية غير مسبوقة، وتنامي الطلب على الاستهلاك، وبسبب زيادة الأحمال الكهربائية في محافظتي بابل وكربلاء والتي تشهد زخماً مليونياً من الزائرين، فقد تعرضت خطوط نقل الطاقة (مسيب _ بابل رقم 1 و2 جهد 400 ك.ف) إلى الانفصال".

وأوضحت أن هذا الانفصال أدى إلى "خسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة".

وأكدت أن "ملاكات الكهرباء تعمل الآن بشكل مستنفر وبتواجد ميداني في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجياً خلال الساعات المقبلة".

ودعت وزارة الكهرباء المشتركين إلى أهمية "ترشيد الاستهلاك غير الضروري، والمحافظة على الأحمال في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة".

وكانت مصادر محلية من مختلف المحافظات ذكرت لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن "محطات كهرباء البصرة وميسان وذي قار وبغداد وديالى والأنبار، خرجت عن الخدمة".

ويتزامن هذا الانطفاء، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.