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مصادرة مئات الأطنان من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المهربة إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-26T08:01:11+0000
مصادرة مئات الأطنان من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المهربة إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الجمعة، عن ضبط مئات الأطنان من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المهربة إلى داخل العراق، من المواد الممنوعة من الاستيراد في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهات الأمنية داهمت علاوي الخضار والمراكز التسويقية في عدة محافظات ضمن خطة حماية المنتج الوطني، وضبطت في علوة خضار خان التمر بمحافظة كركوك، اطنان من المواد الممنوعة ومنها الخيار والطماطم المستورده واتخذت الإجراءات القانونية بحق اصحابها.

وأضافت انها حجزت مئات الاطنان من البيض والدجاج المهرب والمقطعات وغيرها في السيطرات والمنافذ الحدودية لمختلف المحافظات من خلال إجراءات استباقية وخطط دقيقة وفعالة للحد من دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية في محافظة نينوى، قامت بحجز شاحنة تحمل 2000 كارتون من الدجاج المهرب والممنوع من الاستيراد برازيلي المنشأً.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي لدعم المنتج المحلي، وتشجيع أصحاب المشاريع الزراعية للاستمرار بعملهم الزراعي وذلك بعد الخسارات الكبيرة التي تعرضوا لها جراء إغراق السوق المحلي بالمنتجات المهربة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

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