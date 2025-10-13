مشروع "أف.سي.سي".. تحذير من افتتاحه في العراق لأغراض انتخابية

شفق نيوز- البصرة

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، أن العملية الانتخابية الجارية أثّرت بشكل مباشر على سير تنفيذ المشاريع النفطية، بعد أن لجأت بعض الجهات التنفيذية إلى التعجيل في افتتاح مشاريع لم تكتمل بعد، في محاولة لاستثمارها سياسياً قبيل موعد الاقتراع.

وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية قد أثّرت على الاستعجال في إنجاز بعض المشاريع أو افتتاحها قبل دخولها حيز التنفيذ، وهي في حقيقة الأمر تحتاج إلى وقت أطول"، مؤكداً أن "هنااك نية افتتاح أو قص شريط لمشروع FCC في محافظة البصرة، علماً أن هذا المشروع لم يكتمل حتى الآن ولا يمكن تشغيله تجريبياً في الوقت الراهن".

وFCC هو مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد، ضمن مشروع تطوير مصفى الشعيبة النفطي الذي تنفذه شركة مصافي الجنوب.

وبحسب شداد فإن الوضع السياسي والانتخابات دفعا بعض المسؤولين التنفيذيين بدءاً من رئيس الوزراء ووزراءه والمحافظين إلى التعجيل في عمليات افتتاح وقص الأشرطة لمشاريع نفطية لم تُنجز بالكامل، في محاولة لتحقيق مكاسب إعلامية وانتخابية.

وبيّن أن "المسؤولين في الحكومة الجديدة والوزير القادم ربما سيعود لافتتاح المشاريع ذاتها مجدداً، وهو ما يعكس خللاً واضحاً في آلية إدارة الملف النفطي وتداخل المصالح السياسية مع المهنية"، مشيراً إلى أن "بعض المسؤولين يعدّون هذه الخطوات إيجابية، في حين أنها في الواقع سلبية وتنعكس سلباً على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية".

وختم شداد، تصريحه قائلاً إن "اللجنة تطالب مفوضية الانتخابات برصد مثل هذه الحالات، كونها تندرج ضمن المخالفات الانتخابية الصريحة"، داعياً المسؤولين إلى "التحلي بالصدق وعدم استغلال مشاعر العاملين والمواطنين عبر مشاريع غير مكتملة لم تدخل بعد حيّز التشغيل الفعلي".