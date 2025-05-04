مشروع طريق التنمية محور مباحثات السوداني ووزير المواصلات القطري

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير المواصلات القطري محمد بن عبد الله آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان لمكتبه الاعلامي، ورد الى وكالة شفق نيوز، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها، وتعزيز الشراكة والاستثمار في قطاعات المواصلات والنقل والموانئ، إلى جانب المضي قدماً في مشروع طريق التنمية الستراتيجي، والتطلع إلى فرص إقامة مشاريع تكاملية على جانبي الطريق بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

كما شهد اللقاء بحث سبل تطوير التعاون في مجال إدارة النقل العام والموانئ والمطارات، وفرص تنمية قطاع النقل الجوي، بما يساهم في تنشيط حركة النقل والتبادل على مختلف الصعد والمجالات.